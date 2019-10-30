Ніч із 29 на 30 жовтня 1937 року – одна з трагічних дат білоруської історії. Тоді в розпал сталінських репресій без суду було страчено понад 130 літераторів, науковців, громадських діячів, державних службовців, студентів. Пам’ять убитих у часи Великого терору вшанували учасники акції «Ніч розстріляних поетів», яка відбулася в урочищі Куропати на околиці Мінська. Тут розташовані масові поховання жертв радянської каральної системи. За словами істориків, розстріляних поетів, учених, великих чиновників і простих людей, як і всюди в колишньому СРСР, безпідставно звинувачували у шпигунстві і приналежності до контрреволюційних організацій. Загинули не тільки літератори. Були знищені вилучені у них при обшуках архіви і рукописи. (Відео Reuters)