4 квітня в урочищі Куропати на околиці столиці Білорусі знесли близько 70 хрестів, присвячених розстріляним НКВС тисячам людей. Силовики затримали кількох активістів, які намагалися цьому завадити. У державному агентстві БЕЛТА заявили, що в Куропатах проходять планові роботи з благоустрою, монтуються огорожі, «видаляються незаконно встановлені споруди». В ініціативній групі «За порятунок меморіалу Куропати» заявили, що жодного громадського обговорення щодо знесення хрестів не було. Урочище Куропати відоме як місце масових розстрілів і поховань жертв сталінізму. За підсумками першого в Білорусі слідства у 1988 році, число жертв сягало 30 тисяч людей. У середині 90-х, під час повторного слідства, масштаби зменшили до 7 тисяч. Площу місця розстрілів влада систематично «зменшує», хоча, за оцінками білоруських істориків і археологів, ця територія могла сягати 26 гектарів і на ній могли бути знищені від 40 до 300 тисяч невинних людей. Останніми десятиліттями в цьому місті активісти створювали народний меморіал із хрестів вздовж лісу неподалік мінської кільцевої дороги.