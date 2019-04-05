Білорусь: після знесення десятків хрестів у Куропатах є затримані

В урочищі Куропати на околиці столиці Білорусі, де напередодні знесли близько 70 хрестів, присвячених розстріляним НКВС тисячам людей, затримали двох активістів – Ніну Багінську і Павла Северинця. Вони були затримані і напередодні, як і кілька інших активістів, білоруськими правоохоронцями під час знесення хрестів, що були встановлені на межі кладовища і лісу довкола нього.

У державному агентстві БЕЛТА заявили, що в Куропатах проходять планові роботи з благоустрою, монтуються огорожі, «видаляються незаконно встановлені споруди».

В ініціативній групі «За порятунок меморіалу Куропати» назвали події в Куропатах «глобальним злочином, який стався на очах в усього білоруського суспільства». Активісти заявили, що жодного громадського обговорення щодо знесення хрестів не було.

Урочище Куропати відоме як місце масових розстрілів і поховань жертв сталінізму. За підсумками першого в Білорусі слідства у 1988 році, число жертв сягало 30 тисяч людей. У середині 90-х, під час повторного слідства, масштаби зменшили до 7 тисяч. Площу місця розстрілів влада систематично «зменшує», хоча, за оцінками білоруських істориків і археологів, ця територія могла сягати 26 гектарів і на ній могли бути знищені від 40 до 300 тисяч невинних людей. Останніми десятиліттями в цьому місті активісти створювали народний меморіал із хрестів вздовж лісу неподалік мінської кільцевої дороги.