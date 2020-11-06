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06 листопада 2020, Київ 13:41
Новини | Економіка

Долар втратив ще 20 копійок – НБУ

Довідкове значення курсу на 12:00 встановлене на рівні 28 гривень 17 копійок за долар

Долар втратив ще 20 копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу на 12:00 встановлене на рівні 28 гривень 17 копійок за долар.

4 листопада вартість долара сягнула найвищого рівня за майже три роки й досягла 28 гривень 60 копійок. З того часу курс долара почав знижуватися.

На думку експертів порталу «Мінфін», серед причин коливання курсу – близька розв’язка президентських перегонів у США та спровокований просіданням долара відкладений попит у покупців.

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