НБУ послабив гривню ще на 2 копійки щодо долара, міжбанк пішов в іншому напрямку

Національний банк України встановив на 4 листопада курс 28 гривень 60 копійок за долар США, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Попри таке рішення регулятора, на міжбанківському валютному ринку гривня посилювалася упродовж майже всього торгового дня. В перші хвилини торгів котирування сягнули 28 гривень 64,5–66 копійок за долар, але завершилася сесія на рівні 28 гривень 52–55 копійок за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua.

Експерти сайту «Мінфін» відзначають, що основні покупці валюти почали з’являтися на ринку лише в середині сесії, і тоді це вирівняло попит і пропозицію, але наприкінці торгового дня гривня поновила посилення.

Курс 28,6 гривні за долар є найнижчим для української валюти за останні 33 місяці – від другої половини січня 2018 року.