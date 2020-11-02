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02 листопада 2020, Київ 18:06
Новини | Економіка

Гривня впала до п’ятирічного мінімуму щодо долара США – курс НБУ

Гривня падала нижче за нинішній рівень лише одного разу в історії – 26 лютого 2015 року, коли на один день був встановлений абсолютний рекорд 30 гривень 1 копійка за долар

Національний банк України встановив на 3 листопада курс 28 гривень 58 копійок за долар, це на 13 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Таким чином, долар оновив щодо гривні рекорд за останні 67 місяців. Вищим офіційний курс був лише одного разу, 26 лютого 2015 року, коли це значення на один день сягнуло абсолютного рекорду – 30 гривень 1 копійка за долар. За день до того курс НБУ становив 28 гривень 5 копійок, а вже 27 лютого – 27 гривень 76 копійок. Тепер долар дійшов проти гривні до другого рекордного значення в історії внаслідок поступового руху – зазвичай на п’ять-десять копійок на день.

За повідомленнями аналітиків сайту «Мінфін», 2 листопада на ринок із пропозицією долара виходили НБУ, «Ощадбанк» та «Укргазбанк», але їхніх спільних зусиль не вистачило для задоволення попиту на іноземну валюту.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 28 гривень 61–62,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

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