На міжбанку поновилася девальвація гривні

На українському міжбанківському валютному ринку поновилося знецінення гривні. Станом на 13:10, за даними Finance.ua, котирування зросли до рівня 27 гривень 71–73 копійки за долар, хоча відкрилися торги на рівні 27 гривень 62,5–64,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 69 копійок за долар, це несуттєво (на десяті частки копійки) відрізняється від офіційного курсу на 30 липня.

«На торгах по долару попит на валюту поступово зростає. Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.