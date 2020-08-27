Військового, який наїхав на курсанток у Києві, заарештували

У четвер водієві, який 25 серпня вчинив ДТП та тяжко травмував трьох курсанток на території військової медичної академії у Києві, Шевченківський районний суд столиці у четвер обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Досудове розслідування триває й здійснюється за процесуального керівництва військової прокуратури», – повідомли в поліції.

Водночас Військова прокуратура центрального регіону України зазначила, що затриманий майор медслужби, як вже встановлено, перебував у стані алкогольного сп’яніння – понад 2 проміле.



«Внаслідок наїзду курсанткам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, серед яких є підстави вважати про наявність тяжких тілесних ушкоджень», – заявили у прокуратурі, не вказавши, про які саме тяжкі травми йдеться. Раніше ж низка ЗМІ з посиланням на волонтерів повідомляла, що у двох із трьох дівчат ампутовано по одній нозі.

«Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», – повідомила прокуратура, оцінюючи ймовірне покарання для затриманого.

За даними поліції, 25 серпня на території Української військово-медичної академії у Києві водій 1974 року народження скоїв наїзд на трьох курсанток військового вишу, які стояли біля адмінбудівлі. Дівчат госпіталізували, чоловіка затримали. Поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження.