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У Росії влада заявляє про атаки БПЛА в районі Курська

Російська влада каже, що працює ППО (фото ілюстративне)

У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаки безпілотників в районі Курська.

«У Курському районі працює ППО. Прохання зберігати спокій. Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближайтеся до них», – написав Старовойт у Telegram.

Київ звинувачення про те, що БПЛА, буцімто – українські, не коментує.

Території, що межують з Україною – Білгородська, Брянська та Курська області, а також столиця РФ Москва часто зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.

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