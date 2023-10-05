У Росії влада заявляє про атаки БПЛА в районі Курська

У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаки безпілотників в районі Курська.

«У Курському районі працює ППО. Прохання зберігати спокій. Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближайтеся до них», – написав Старовойт у Telegram.

Київ звинувачення про те, що БПЛА, буцімто – українські, не коментує.

Території, що межують з Україною – Білгородська, Брянська та Курська області, а також столиця РФ Москва часто зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.