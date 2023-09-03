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Росія: влада Курської області заявила про атаку безпілотника

Постраждалих немає. Фото ілюстративне

Влада Курської області РФ заявила про атаку безпілотника, через яку сталося займання нежитлового приміщення в місті Курчатове.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, займання ліквідували, постраждалих немає.

Старовойт стверджує, що безпілотник був українським.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів.

Українська сторона, як правило, ці події не коментує.

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