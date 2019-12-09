«Єдиноросу» Кучерявому з Севастополя запобіжний захід оберуть 10 грудня – прокуратура

У Херсонському міському суді 10 грудня відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу члену партії «Єдина Росія» з анексованого Севастополя Ігорю Кучерявому, який зараз перебуває на материковій частині України, повідомляє Прокуратура АРК на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, засідання заплановане на 10:00.

Про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак», члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. Наступного дня в СБУ повідомили, що чоловік їхав на материкову Україну за українським паспортом.

5 грудня в СБУ повідомили, що процесуального затримання Кучерявого не було, і після бесіди його відпустили. Херсонський міський суд в цей же день заарештував вилучене майно Кучерявого. 6 грудня представники СБУ і Прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею про «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.