Розенко повідомляє про загибель ексміністра аграрної політики Кутового

Загинув колишній міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий – про це 21 жовтня повідомив колишній віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

«Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже», – повідомив він.

Інформацію про смерть Кутового також поширило видання «Цензор.Нет» із посиланням на власні джерела.

Раніше обласне управління ДСНС повідомляло про аварію гелікоптера і одного загиблого. Однак у пресслужбі поліції Полтавської області наразі не змогли офіційно підтвердити інформацію про особу загиблого і послалися на те, що процедура встановлення особи ще триває.

43-річний Тарас Кутовий – народний депутат 7 і 8 скликань Верховної Ради, міністр аграрної політики і продовольства з 2016 по 2018 рік.