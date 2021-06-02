Головним санлікарем України став Ігор Кузін

Ігор Кузін рішенням Кабінету міністрів від 2 червня став заступником міністра охорони здоров’я та головним державним санітарним лікарем України, повідомляє сайт Центру громадського здоров’я.

Повідомляється, що до призначення Кузін займав посаду заступника гендиректора ЦГЗ, а з грудня 2019 року до лютого 2021 року виконував обов’язки гендиректора центру.

Згідно з повідомленням, Ігор Кузін – лікар-епідеміолог, є національною контактною особою в Україні Європейської системи епідеміологічного нагляду (TESSy). Член низки європейських товариств інфекційного напрямку.

Верховна Рада на засіданні 20 травня призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я. До сьогодні ця посада залишалася вакантною.