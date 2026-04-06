Іран повідомив про загибель очільника розвідки КВІР

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомляє про вбивство очільника його розвідувальної організації, бригадного генерала Сейєда Маджида Хадемі.

У своїй заяві від 6 квітня КВІР не надав подробиць про місце чи обставини його смерті, але заявив, що Хадемі «майже півстоліття щиро та мужньї служив у захисті революції, системи та ісламської батьківщини в сфері розвідки та безпеки».

Хадемі був призначений на посаду минулого літа після вбивства Мохаммеда Каземі внаслідок ізраїльських ударів під час 12-денної війни. До цього він очолював Організацію захисту розвідки Міністерства оборони та логістики Збройних сил.

Міністерство фінансів США застосувало 30 січня щодо нього санкції, заявивши, що Розвідувальна організація КВІР «підтримала національну кампанію іранських сил безпеки з масового насильства, свавільних затримань та залякування, спрямовану на придушення протестного руху в Ірані».

Розвідувальна служба КВІР відповідає за контррозвідку в Корпусі вартових ісламської революції, запобігання проникненню, захист секретної інформації та нагляд за політично-безпековим моніторингом персоналу.