Під час карантину депутати побили антирекорд з участі в голосуваннях – КВУ

У громадській організації «Комітет виборців України» повідомили, що під час карантину погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради.

«Всього з моменту оголошення карантину відбулося вісім пленарних засідань ВР (17, 30 березня, 13, 16 і 25 квітня), на яких було проведено 384 голосування. В середньому один народний депутат взяв участь (натиснув «за», «проти» чи «утримався») лише в 57% голосувань Ради. Таким чином народні депутати проігнорували майже половину голосувань Ради під час карантину. Це найнижчий показник за весь час роботи ВР IX скликання. Для порівняння: у березні показники участі в голосуваннях були на рівні 66%, лютому – 73%, січні – 82%, грудні – 79%, листопаді - 80%, жовтні – 65%, вересні – 71%», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, загалом 51 народний депутат взяв участь в менш ніж 10% голосувань Ради під час карантину.

«Найактивніше голосували депутати «Слуги Народу» (в середньому взяли участь у 84% голосувань) та «Європейської солідарності» (75%), які взяли участь в більшості голосувань Ради. У групи «Довіра» показники на рівні 64%, «Голосу» – 57%, ОПЗЖ – 56%, «Батьківщини» – 50%», – йдеться в повідомленні.

За даними сайту парламенту, цього тижня народні депутати працюють у комітетах, тимчасових спеціальних і слідчих комісіях та депутатських фракціях.