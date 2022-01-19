У Білорусі затримали письменника і журналіста Северина Квятковського

У Білорусі затримали письменника, журналіста, менеджера культурних та медіапроєктів Северина Квятковського. Як передає білоруська служба Радіо Свобода 19 січня, це сталося біля його будинку після повернення з-за кордону.

Про причини затримання наразі інформації немає.

Квятковський працював на Радіо Свобода у період 2002-2008 років, а з 2012-го – веде блоги на білоруській службі Радіо Свобода.

Северин Квятковський – член Білоруської асоціації журналістів, Спілки білоруських письменників та ПЕН-центру. Автор кількох книг.

Після президентських виборів у Білорусі, що відбулися в серпні 2020 року, і масових акцій протесту проти офіційних результатів голосування, білоруська влада розгорнула безпрецедентний наступ на ЗМІ, громадянське суспільство і політичних активістів.

У грудні минулого року МВС Білорусі визнало інтернет-ресурси білоруської служби Радіо Свобода «екстремістським формуванням». Також суд визнав «екстремістськими матеріалами» інформаційну продукцію телеграм-каналу білоруської служби Радіо Свобода, а також інших соцмереж видання.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай тоді заявив, що Радіо Свобода «категорично відкидає цей безглуздий ярлик».