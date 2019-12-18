Баскетбол: «Київ-Баскет» виграв другу гру поспіль у Кубку Європи FIBA

У Києві відбувся другий матч другого групового етапу Кубка Європи FIBA, в якому зустрілися «Київ-Баскет» і угорський «Кьорменд».

Команда Айнарса Багатскіса ще на початку матчу захопила ініціативу і далі лише набирала обертів. Тож перший період завершився перевагою українського клубу в 6 очок. У другій десятихвилинці угорці діяли більш активно, проте скоротити цю різницю не змогли. Як результат, на перерву команди пішли з рахунком 47:39.

Проте у другій половині зустрічі угорці змогли зламати хід гри і поступово відіграли все відставання. За 19 секунд до завершення зустрічі на табло була нічия. Вирішальна атака Кейсі Шеферда змінила рахунок на користь киян – 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22).

Найкращим гравцем у складі киян став Сергій Павлов, який здобув 18 очок.

«Київ-Баскет» святкує вже другу поспіль перемогу у другому груповому етапу Кубку Європи FIBA. Раніше «Київ-Баскет» виграв у нідерландського «Зволле» – 68:77.

«Була дуже важка гра. Ми виграли і це приємно, але ми зробили дуже багато помилок у другій половині матчу, де ми б мали працювати. Дякуємо вболівальникам, що вони нас підтримали», – прокоментував виступ команди Владислав Коренюк.

«Вважаю, що «Кьорменд» – найдисциплінованіша команда, з якою ми колись грали. Вони, попри результат, все одно продовжують грати у свій баскетбол. У нас дуже добре вдалися перші дві чверті – ми набирали очки, якісно відбивалися, вдало підбирали, а потім чомусь втрачали м’яча на рівному місці, і через це ми подарували суперникам 20 очок. Крім того, жахливо, що не найвища команда вбила нас на штрафному майданчику. 56 очок! Все було проаналізовано, все було обговорено з нашими гравцями. А помилки знову були. Головне – це перемога. Матч забудуть, а рахунок залишається», – пояснив головний тренер Айнарс Багатскіс.

Наступний свій єврокубковий матч команда Айнарса Багатскіса проведе 7 січня 2020 року проти латвійського «Вентспілса». Наразі саме ці дві команди мають у своєму активі дві перемоги та лідирують у турнірній таблиці квартету.