«Київ-Баскет» з перемоги розпочав другий етап групового раунду Кубку Європи ФІБА

У Нідерландах завершився перший матч другого етапу групового раунду Кубку Європи ФІБА, де «Київ-Баскет» зустрівся з господарями майданчика «Зволле».

Кияни почали матч дуже активно і першими відкрили рахунок, завдяки триочковому влучанню Сергія Павлова. Попри постійну невелику перевагу українців протягом всієї чверті, вона завершилася нічиєю – 17:17.

У другій «десятихвилинці» кияни все ж вирвалися вперед – 28:41. Після великої перерви «Зволле» реабілітувалося перед вболівальниками, нав’язало свій сценарій та скоротило різницю до чотирьох очок. Щоправда, в останній чверті команда Айнарса Багатскіса швидко отямилася і не дозволила суперникові виграти. Як результат, 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22). Перша перемога «Київ-Баскета» у другому етапі групового раунду Кубку Європи ФІБА.

Найрезультативнішим гравцем серед киян став Кейсі Шепард, який набрав 24 очки.

Уже 18 грудня підопічні Айнарса Багатскіса зіграють у Києві проти угорського «Керменда». Наступні матчі заплановані на січень та лютий 2020 року. Крім угорського та нідерладського клубів, кияни боротимуться за вихід до наступного етапу з латвійським «Вентспілсом».

«Київ-Баскет» – єдиний представник України, який продовжив боротьбу в Кубку Європи ФІБА. «Дніпро» завершив груповий раунд на останньому місці. За шість ігор команда Дениса Журавльова набрала 8 очок та не змогла пробитися до наступного етапу.