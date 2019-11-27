Баскетбол: «Київ-Баскет» з першого місця вийшов з групи у Кубку Європи ФІБА

«Київ-Баскет» в останньому матчі групового раунду Кубку Європи ФІБА взяв реванш у білоруського «Цмокі-Мінськ».

Підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді ледь не поступилися мінському клубу, віддавши ініціативу у двох чвертях. На велику перерву кияни йшли, поступаючись 7 очок. Проте за дві наступні «десятихвилинки» київський баскетбольний клуб зміг зрівняти рахунок, тож найсильнішого виявляли в овертаймі. У додатковий час «Київ-Баскет» виявився більш влучним та швидким, як результат – 84:92 на табло.

Водночас інший український представник – «Дніпро» – вдома поступився болгарському «Левськи». Гра закінчилася з рахунком 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23). Найрезультативнішим серед «дніпрян» став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 12 очок.

«Дніпро» завершив груповий раунд на останньому місці. За шість ігор команда Дениса Журавльова набрала 8 очок. А «Київ-Баскет» з першого місця виходить з групи, де вже в наступному етапі зіграє проти нідерландського «Зволле», угорського «Керменда» та латвійського «Вентспілса».

Кияни розпочнуть боротьбу на другому етапі вже 11 грудня виїзним матчем проти «Зволле», а 18 грудня вдома зіграють з «Кермендом». Наступні матчі заплановані на січень 2020 року.