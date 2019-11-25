Верняєв, Харлан, Магучіх: хто з українських спортсменів знову виграв (спортивний огляд)

Тиждень без футболу на євроарені, але українським вболівальникам було кого підтримувати у спорті. Черговий тиждень подарував чемпіонів світу з MMA, пауерліфтинку, перемоги в Кубках світу зі спортивної гімнастики та фехтування, несподіванки у Кубку Європи FIBA i чергове досягнення українського олімпійського майбутнього. Докладніше у щотижневому спортивному дайджесті від Радіо Свобода.

Спортивні гімнасти «вивезли» три «золота» з Німеччини

У німецькому Котбусі завершився Кубок світу зі спортивної гімнастики, де українці виграли 5 нагород – 3 «золота», «срібло» та «бронзу». Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став переможцем у коронному снаряді – вправах на брусах, а також бронзовим призером у виступах на коні. В опорному стрибку Ігор Радівілов набрав 14.849, що дозволило стати першим. На найвищу сходинку п’єдесталу піднялася й Анастасія Бачинська, їй не було рівних у вільних вправах. «Срібло» виборола Діана Варинська у вправах на колоді.

Два українські клуби продовжують боротьбу в Кубку Європи FIBA

У матчі п’ятого туру групового раунду Кубку Європи FIBA «Київ-Баскет» вдома приймав чемпіона Болгарії «Левськи». Підопічні Айнарса Багатскіса з перших секунд захопили ініціативу в грі, як результат, перемога киян з рахунком 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23).

Ще один представник України в Кубку Європи FIBA – «Дніпро» – тим часом вдома обіграв лідера групи «Цмокі-Мінськ». Матч завершився перемогою дніпрян 90:75 (15:25, 22:21, 28:8, 22:20). Найкращим гравцем став Іссуф Санон – 23 очки. А його данк потрапив до топ-5 найкращих моментів туру.

Уже 27 листопада відбудуться вирішальні матчі: «Дніпро» зустрінеться з «Левськи», а кияни спробують взяти реванш у «Цмокі-Мінськ». «Київ-Баскет» вже гарантував собі вихід до наступного етапу Кубку Європи FIBA, а ось у «Дніпра» залишається шанс вибороти ще одну путівку – виграти в останньому матчі.

«Золотий» Кубок світу

Український шпажист Ігор Рейзлін уперше в кар’єрі виборов золоту нагороду на Кубку світу з фехтування, який завершився у швейцарському Берні. У фіналі українець здолав росіянина Вадима Анохіна – бронзового призера чемпіонату Європи-2017 року – з рахунком 11:10. Крім того, третім став ще один представник України – ​Роман Свічкар. На цьому українські нагороди не завершилися – «бронзову» крапку поставила чоловіча збірна (Анатолій Герей, Ігор Рейзлін, Роман Свічкарь та Богдан Нікішин), яка виграла в Японії з рахунком 32:31.

Тим часом у французькому Орлеані українська шаблістка Ольга Харлан виборола бронзову нагороду індивідуально на Кубку світу, а потім повторила цей результат вже в командному виступі разом з Аліною Комащук, Оленою Вороніною та Юлією Бакастовою.

Перші у світі

Переможець Всесвітніх ігор у 2017 році Богдан Мочульський знову довів, що він перший номер у світі з джиу-джитсу у ваговій категорії до 62 кг. На чемпіонаті світу, який завершився 24 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ), українець виборов «золото». У фіналі Мочульський переміг француза Матьє Жюльєна – 17:13. Ще дві золоті нагороди здобули Максим Гераськин та Дарія Гончаренко, а Аліна Гребенко та Олександра Ресецька стали бронзовими призерками.

Баскетбол 3х3 повертається

У Києві стартував перший етап Суперліги з баскетболу 3х3. У жіночому фіналі відбулося справжнє київське «дербі». За титул найкращих боролися одразу дві команди «Київ-Баскета», проте переможцем став квартет Ганна Ольховик – Ганна Рульова – Ольга Краєвська – Юлія Гутевич. Матч завершився з рахунком 21:6. Третє місце посіла команда «Франківськ-ПНУ».

Серед чоловіків найсильнішими стала збірна України U-23 (Іван Ткаченко, Віктор Колотілов, Володимир Коцько та Ігор Стародуб). У фіналі на останніх секундах ця четвірка вирвала перемогу в команди з Житомира. А ось третіми стала ще одна житомирська команда «Монбайт».

Уже в грудні відбудеться другий етап Суперліги 3х3.

Найсильніші люди планети – українці

В ОАЕ завершився чемпіонат світу з пауерліфтингу, де українці вибороли три золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Лариса Соловйова вже вдев'яте стала чемпіонкою світу, при цьому встановила три світових рекорди – 241,5 кг у присіданні, 181,5 кг – жим та 222,5 кг – сума триборства.

У ваговій категорії до 83 кг Микола Баранік вперше здобув титул чемпіона світу. Українець в сумі за три вправи взяв вагу в 927,5 кг. Крім того, Баранік виборов «срібло» у присіданні та «бронзу» – в жимі.

Ще один світовий рекорд встановив Олексій Бичков, який у триборстві набрав 1132,5 кг, а також виборов п’ятий свій титул чемпіона світу. У ваговій категорії до 93 кг Володимир Рисєв став срібним призером, а Сергій Федоренко – бронзовим.

MMA: і знову українці – чемпіони

У Сингапурі п'ять разів лунав гімн України на честь перемоги «синьо-жовтих» спортсменів. Чемпіонами світу з MMA (за версією GAMMA) Роман Сиркін (до 52,2 кг), Денис Бондар (до 61,2 кг), Ігор Шмиголь (до 65,8 кг), Єгор Костюченко (до 77,1 кг) та Валентина Семаль (до 47,6 кг). Також в активі збірної України по три срібні й бронзові нагороди. В командному заліку українці стали першими.

Сенсаційна Магучіх

Легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує збирати титули. У Монако під час урочистої церемонії нагородження Всесвітньої легкої атлетики українку було визнано переможницею номінації «Зірка, яка сходить». Цікаво, що раніше у такій же номінації Магучіх вигравала за версією Європейської федерації легкої атлетики, а також здобувала нагороду Європейського олімпійського комітету.

Нагадаємо, у 2019 році Магучіх виграла чемпіонат Європи U20, стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих чемпіонатів світу, вигравши у Досі срібло зі стрибків у висоту і двічі побивши юніорський світовий рекорд.

Визначилися усі чвертьфіналісти Кубку України з баскетболу

Баскетбольна сенсація – «Одеса» вибила з Кубка України одного з фаворитів змагань «Прометей» із Кам'янського. На виїзді одесити здобули перемогу з рахунком 76:70, тож у матчі-відповіді вже мали перевагу в шість очок, яка і допомогла пробитися до наступного раунду. У другому матчі 1/8 фіналу одесити в овертаймі поступилися «Прометею» – 85:90. Та за сумою двох матчів «Одеса» всього на одне очко випередила команду з Кам'янського, якій експерти прогнозували фінал.

Також у 1/8 фіналу «Київ-Баскет» впевнено переміг «Черкаські мавпи» (100:82, 81:71), «Хімік» катком проїхався по «Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5» (114:66, 123:68), «Житомир» виявився сильнішим за «Хімік»-2 (81:81, 95:81), харківський «Політехнік» поступився команді з Тернополю (103:71, 69:73), «Запоріжжя» передбачувано виграло у «КСЛІ-Київ-Баскет» (97:40, 101:49), «Хімік» безжалісно впорався з «Дніпро»-2 (114:66, 123:68), «Миколаїв» подолав «Кривий Ріг» (89:53, 84:80), а чинний володар Кубку України – «Дніпро» – крокує до наступного трофею, залишивши без шансів на вихід «Ніко-Баскет» (97:83, 103:48).

Тож у чвертьфіналах зустрінуться: «Запоріжжя» – «Дніпро», «Житомир» – «Одеса», «Тернопіль» – «Хімік», «Київ-Баскет» – «Миколаїв». Матчі заплановані на 27–29 грудня та 3–5 січня.

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