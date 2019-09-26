«Київ-Баскет» зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів

У київському Палаці спорту завершився перший матч другого кваліфікаційного раунду баскетбольної Ліги чемпіонів, де «Київ-Баскет» приймав представника топової європейської ліги АСВ – «Сан Пабло Бургос» (Іспанія).

Команда Айнарса Багатскіса у першій чверті зустрічі мала перевагу, проте іспанці змогли не лише зрівняти рахунок, але й відірватися. В останній десятихвилинці кияни мали шанси зіграти внічию, але матч завершився з рахунком 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25) на користь гостей.

Найрезультативнішим гравцем київської команди став Кейсі Шепард, який набрав 20 очок (до яких додав 3 підбирання м'яча та 7 результативних передач).

Путівку до наступного етапу команди тепер розіграють 29 вересня в Іспанії.

У першому кваліфікаційному раунді баскетбольної Ліги чемпіонів «Київ-Баскет» переміг австрійський «Капфенберг».