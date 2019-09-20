«Київ-Баскет» пробився до наступного етапу баскетбольної Ліги Чемпіонів

У київському Палаці спорту 20 вересня завершився матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з баскетболу. «Київ-Баскет» переміг австрійський «Капфенберг» з рахунком 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21).

Найрезультативнішим серед киян у матчі став Шеферд, який здобув 17 очок, а ось в австрійському клубі відзначився Вуйосевич – 24.

За результатами двох зустрічей (матч на виїзді завершився нічиєю 66:66) київський клуб здобув «путівку» до другого раунду, де зустрінеться з представником топової європейської ліги АСВ – «Сан Пабло Бургос» (Іспанія).

Перший матч другого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги Чемпіонів відбудеться 26 вересня о 19.00 в київському Палаці спорту.