Еліна Світоліна через проблеми зі здоров’ям знялася з турніру в Китаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна на турнірі в китайському Гуанчжоу не змогла завершити матч другого кола проти чешки Марі Боузкової. Українка зверталася до лікарів через проблеми з коліном, але так і не змогла завершити гру.

Першу партію Світоліна програла 4:6, а за рахунку 3:4 в другому сеті повідомила про неможливість продовжити поєдинок.

Раніше 18 вересня Радіо Свобода повідомляло, що перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір категорії WTA Premier у столиці Росії Москві, який проходитиме 14–20 жовтня.