Теніс: українки Світоліна і Ястремська заявлені на Кубок Кремля

Перша і друга «ракетки» України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір категорії WTA Premier в столиці Росії Москві, який проходитиме 14-20 жовтня, йдеться у переліку заявлених учасниць від організаторів.

У повідомленні Кубка Кремля на сторінці у Facebook вказано, що цьогоріч в Крилатське (московський спорткомплекс, місце проведення турніру – ред.) приїде серед інших «третя ракетка світу, півфіналістка Вімблдону і US Open Еліна Світоліна».

Ястремська теж вказана у списку учасників в основній одиночній сітці як ще одна представниця від України.

Повідомляється, що серед титулованих тенісисток будуть на змаганнях також шоста ракетка світу, переможниця двох турнірів Grand Slam в одиночному розряді і 20 турнірів WTA Сімона Халеп, переможниця турніру «ВТБ Кубок Кремля-2018» Дар’я Касаткіна, номер 11-й у світовому рейтингу Йоганна Конта, переможниця двох турнірів Grand Slam в одиночному розряді і підсумкового турніру WTA Петра Квітова.

Світоліна і Ястремська поки не давали офіційних коментарів щодо участі в турнірі у Росії. Спеціалізоване видання «Тенісний портал України» підтверджує, що «Світоліна і Ястремська заявилися на Кубок Кремля».

Еліна Світоліна востаннє приїжджала на турнір до Москви в 2016 році і стала півфіналісткою. Даяна Ястремська брала участь в Кубку Кремля у 2017 році і програла на старті відбору.