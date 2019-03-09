В Києві відбулася акція солідарності з кримчанами

У Києві в парку імені Тараса Шевченка 9 березня відбулася акція солідарності з кримчанами. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим Реалії.

Організатори заходу повідомляли, що виходять на акцію 9 березня, тому що кожен рік в день народження українського поета «кримчани демонструють свою солідарність і підтримку незалежної України, ризикуючи потрапити під прес репресивної машини».

На акції зібралися близько 100 людей. Присутні виступили на підтримку політв’язнів в Росії та анексованому нею Криму.

Багато хто прийшов у футболках на підтримку засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, якого етапували в колонію сусідньої Росії.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.