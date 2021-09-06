У столиці демонтували пам’ятник на честь дружби Києва та Москви

У столиці демонтували пам’ятник знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері за адресою вулиця Маршала Якубовського, 8.

Таким чином було виконане рішення Київської міської ради від 8 липня.

«Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам’ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму», – заявила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Пам’ятник було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.