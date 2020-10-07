Через рясні опади спецтехніка у Києві чергує на «проблемних місцях», підтоплень немає – КМДА

У Київміськадміністрації повідомляють, що техніка комунальних гідрослужб у середу виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи.

«Техніка, зокрема, виїхала на проспект Броварський біля станції метро «Чернігівська», на розв’язку поблизу станції метро «Лівобрежна», на вулицю Брожка, до тунелю на вулиці Олени Теліги. Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути», – йдеться в повідомленні.

За даними «Київавтодору», у разі появи підтоплень, їх оперативно ліквідують, для чого залучені 72 одиниці спецтехніки.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про значні дощі та пориви вітру 7 жовтня на території України. Так, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях та Києві очікуються сильні дощі, у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. Ускладнення погодних умов, за даними рятувальників, відповідає першому рівню небезпечності.