ДСНС: туман на Київщині протримається до кінця дня

У Києві та Київській області туман утримуватися протягом дня. Про це повідомили у Державній служба з надзвичайних ситуацій.

«По Києву та Київській області до кінця дня 30 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м (рівень небезпечності І, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, в Україні на вихідних 30-31 жовтня очікується суха і тепла погода. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°; 31 жовтня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-14° тепла.