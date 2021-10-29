Українцям на вихідних синоптики прогнозують теплу погоду

В Україні на вихідних 30-31 жовтня очікується суха і тепла погода, повідомляє Укргідрометцентр у фейсбуці.

«Останні дні жовтня приготували для нас справжній осінній подарунок – спокійну, теплу погоду без опадів. Зебезпечує таку синоптичну ситуацію поле високого тиску, а саме антициклон на ім’я Rosamunde», – йдеться в повідомленні.

Так, за даними синоптиків, упродовж вихідних в Україні без опадів, у східній частині місцями туман. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°; 31 жовтня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-14° тепла.