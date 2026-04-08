На місці пам’ятника Леніну в Києві облаштують фонтан – влада

На місці пам’ятника Леніну на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик у Києві облаштують фонтан, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«У центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, зробивши його безбар’єрним і зручним для всіх. Проєкт передбачає облаштування території відповідно до принципів доступності й сучасних стандартів міського середовища», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, проєкт реалізують за підтримки й участі меценатів. Він зауважив, що після демонтажу пам’ятника Леніну в 2013 році ця частина міста багато років залишалася недоступною для частини пішоходів.

«Нині площа перед Бессарабським ринком не використовується як повноцінний громадський простір. Вона не відповідає стандартам безбарʼєрності, адже перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, що недоступний для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та багатьох інших. Тому місто планує реалізувати проєкт нового простору з урахуванням вимог доступності, чинних норм і особливостей локації», – сказав Мондриївський.

Завершити реалізацію проєкту планують у наступному році.

Пам’ятник Леніну в Києві повалили під час Революції гідності в грудні 2013 року.