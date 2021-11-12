У Києві провели понад 5,5 тисяч перевірок щодо дотримання обмежень у режимі «червоної» зони

Із початку введення з 1 листопада у Києві обмежувальних заходів «червоної» зони правоохоронці здійснили 5 582 перевірки дотримання протиепідемічних заходів, повідомила пресслужба КМДА з посиланням на поліцію.

«Станом на 12 листопада перевірено 2 703 об’єкти господарської діяльності, за результатами яких складено 59 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП). Також перевірено 2879 громадських транспортних засобів: складено 50 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП) щодо порушень правил карантину та винесено 2084 адміністративні постанови», – йдеться в повідомленні.

У КМДА заявили, що для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання карантинних заходів у кожному районі міста працюватиме чотири робочі групи.

За законодавством України, за порушення карантинних обмежень передбачено штраф для громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадовців – від 34 до 170 тисяч.