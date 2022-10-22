Суд у Києві взяв під арешт трьох учасників конфлікту, внаслідок якого загинув військовослужбовець – поліція

Голосіївський суд Києва заарештував трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого загинув військовослужбовець, повідомляє в суботу пресслужба поліції Києва.

«Один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві та двоє його спільників – за хуліганські дії, перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває», – повідомили в поліції.

Згідно з повідомленням, напередодні до поліції Києва надійшла інформація про дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова у Києві. Тоді за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

«На місці події з’ясувалось, що між водієм «Хюндай» та «Лексус» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири «Лексус» побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці», – розповіли у поліції.

У мережі побратими загиблого повідомили, що йдеться про Олексія Щербину, учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода», який, за повідомленнями, готував документи на мобілізацію в батальйон «Свобода».