У патрульній поліції повідомили про низку штрафів водіям у Києві за дрифт і «форсаж під час війни»

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що правоохоронці склали низку протоколів та виписали штрафи порушникам правил дорожнього руху у Києві, зокрема через водіння у стані сп’яніння та дрифт містом у вечірній час.

«Свідомі громадяни спрямовують свої сили на боротьбу з ворогом, але є й такі, яким начхати на війну та безпеку в місті. Вони без зайвих дорікань совісті дозволяють собі сідати за кермо напідпитку, дрифтувати містом у вечірній час, порушувати таку важливу для кожного з нас тишу та ПДР, чим наражають на небезпеку усіх учасників дорожнього руху. І ми реагуємо на такі порушення принципово. По максимуму наших повноважень», – заявив Білошицький.

Він зазначив, що лише за один день на вулиці Володимирській у Києві в період від 20-ї до 22-ї години було виявлено трьох порушників, один з якиз з ознаками алкогольного сп’яніння.

Білошицький оприлюднив перелік марок авто і санкції статтей про порушення, за якими було накладено штраф.

«Звісно, що залишається багато неврегульованих питань… І саме поняття дрифтингу і форсажу у місті, і рівня шуму, який видають такі автівки (здебільшого з прямотоками), і штрафні бали за повторювані численні правопорушення, і багато іншого, що ще потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Що, по правді, не є найпершим пріоритетом для воюючої країни, буду відвертим. Тим не менш, патрульна поліція не буде залишатись осторонь цієї проблеми і буде жорстко реагувати на такі зухвалі прояви неповаги до суспільства під час війни», – написав Білошицький у фейсбуці.

Наприкінці вересня журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач опублікував матеріал «Форсаж під час війни. Як мешканців столиці тероризують вуличними гонками», в якому показав, як у Києві водії влаштовують перегони в умовах воєнного стану. Пізніше журналіст розповів, що на його адресу надходять образливі коментарі у зв’язку з поширенням відповідного матеріалу. Також він повідомив, що додому до водія знімальної групи прийшли шестеро невідомих чоловіків. Через ці події Комітет захисту журналістів закликав владу оперативно розслідувати ситуацію.

Вранці 13 жовтня Михайло Ткач повідомив, що його збило авто прямо на пішохідному переході у Києві. За словами журналіста, він дістав забої.

Михайло Ткач – відомий український журналіст-розслідувач. Раніше співпрацював із Радіо Свобода, у проєкті «Схеми». Після початку широкомасштабного російського вторгнення, крім професійної журналістської діяльності, активно займається волонтерством та допомогою ЗСУ.