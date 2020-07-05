У Києві виявили близько 80 випадків COVID-19, лідирує Деснянський район – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у 78-ми мешканців столиці виявили за минулу добу захворювання на COVID-19.

«На сьогодні в столиці вже 5543 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, що захворіли: 42 жінки віком від 18 до 83 років та 17-річна дівчина. 32 чоловiка віком від 19 до 82 рокiв і троє хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1802 мешканця столиці», – повідомив Кличко у фейсбуці.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 12. У Оболонському районі є 11 хворих, у Дніпровському і Подільському – по 10.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфікувалися 48 500 громадян, померли 1249 людей, одужали – 21376.