Влада Києва проситиме парламент заборонити розміщення сигарет на вітринах магазинів

Київрада хоче закликати Верховну Раду заборонити розміщення сигарет на вітринах магазинів у столиці України, заявив секретар Київради Володимир Прокопів. За його словами, сьогодні комісія з питань місцевого самоврядування підтримала відповідний проєкт рішення, щоб розглянути на пленарному засіданні Київради.

«Тютюнові корпорації свідомо розміщують пачки сигарет у вітринах магазинів, використовуючи яскраві дизайнерські рішення. Це привертає увагу не лише активних споживачів продукції, але й потенційних, і спонукає їх до куріння», – заявив Прокопів.

У грудні 2012 року в Україні почала діяти заборона куріння в усіх громадських місцях. Заборона стосується куріння в приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на дитячих майданчиках, спортивних, фізкультурно-оздоровчих спорудах, у під’їздах житлових будинків, у підземних переходах, у приміщеннях ресторанів.

Україна у 2006 році ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Стаття 13 документа стосується реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів, в якій вказано, що «повна заборона на рекламу, стимулювання продажу й спонсорство приведе до скорочення споживання тютюнових виробів».