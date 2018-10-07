У центрі Києва обмежили рух через марафон

У центрі Києва сьогодні, 7 жовтня, обмежили рух автомобілів, велосипедів та громадського транспорту. Обмеження стосуються майже 50 вулиць, проспектів, площ, алей, моста Патона тощо. Усі вони мали бути перекриті, як планувалося, у різний час з 8:00 до 9:45.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що полоса мосту Патона, що веде з лівого на правий берег, перекрита.

Напередодні прес-служби київського метрополітену та КМДА повідомляли, що це пов'язано з проведенням марафону Wizz Air Kyiv City.

Організатори марафону в Facebook напередодні зазначили, що дороги на маршруті будуть відкриватись поступово, коли бігуни долатимуть дистанції.

«Усі вулиці, на котрих обмежується рух (крім Хрещатика), будуть відкриті до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Wizz Air Kyiv City Marathon вперше пройшов у столиці 2010 року. На участь в індивідуальному забігу цьогоріч зареєструвались понад 1600 учасників.