Київ: цього року на станціях метро встановлять понад 300 камер відеоспостереження

На станціях київського метро протягом року встановлять 305 камер відеоспостереження. Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що додаткові камери з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Буде встановлено 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу.

«Вони розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич. Доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів», – розповіли у КМДА.

Зазначається, що техніка також слугуватиме для моніторингу дотримання вимог протиепідемічних заходів.