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09 лютого 2021, Київ 12:04
Новини | Події

Київ: цього року на станціях метро встановлять понад 300 камер відеоспостереження

Встановлена техніка також слугуватиме для моніторингу дотримання вимог протиепідемічних заходів.

На станціях київського метро протягом року встановлять 305 камер відеоспостереження. Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що додаткові камери з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Буде встановлено 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу.

«Вони розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич. Доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів», – розповіли у КМДА.

Зазначається, що техніка також слугуватиме для моніторингу дотримання вимог протиепідемічних заходів.

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