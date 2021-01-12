У 2020 році київський метрополітен перевіз майже 280 млн пасажирів – на 56% менше, ніж у 2019-му

У 2020 році київський метрополітен перевіз 279 484 000 пасажирів. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

Він наголосив, що у порівнянні з попереднім роком пасажиропотік зменшився на 56 відсотків – на 215 816 000.

«Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження відобразилися на кількості перевезених у минулому році пасажирів. Проте незмінними лишаються станції-лідери за пасажиропотоком. Так, найбільш завантаженою у 2020 році залишилася станція «Академмістечко». За рік нею скористалися 12,5 млн киян та гостей столиці. Наступною за пасажиропотоком є «Лісова» – 11 млн 560 тис. пасажирів», – розповів Густєлєв.

Найменше пасажирів зафіксували на станції «Дніпро» – 555 тисяч. Загалом же «червона» лінія метрополітену перевезла майже 114 мільйонів людей.

Друга за навантаженістю лінія столичного метрополітену – «синя». Нею минулого року скористалися 97,7 мільйонів пасажирів.

«Найбільший пасажиропотік був на станції «Мінська» – 9,3 млн, мінімальний – на «Поштовій площі» – 2,6 млн пасажирів», – зазначив заступник голови КМДА.

«Зелена» лінія метро минулого року перевезла 67,8 мільйона пасажирів. Найбільший пасажиропотік на «Лук’янівській» станції (7,8 мільйона), найменший – на станції «Червоний хутір» (1,5 мільйона).

Раніше підприємство «Київський метрополітен» у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляло, що у період з 1 березня до 31 жовтня 2020 року київське метро перевезло 152,6 мільйона пасажирів.