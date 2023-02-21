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У метро Києва стався технічний збій продажу паперових квитків

Торік київський метрополітен перевіз понад 160 мільйонів пасажирів

З технічних причин на станціях метро у Києві призупинили продаж паперових QR-квитків, повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Фахівці КП «ГІОЦ» намагаються якнайшвидше вирішити питання. Всі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема: транспортна картка; Qr-код, згенерований у додатку «Київ цифровий», безконтактна банківська картка, мобільні додатки ApplePay та Google Pay. Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Метро – один з найпопулярніших видів громадського транспорту Києва. У 2022 році київський метрополітен перевіз понад 160 мільйонів пасажирів.

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