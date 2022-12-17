Міст у Києві, пошкоджений російським ударом у жовтні, відремонтували – Кличко

Пішохідно-велосипедний міст у центрі Києва відремонтували і відкрили для відвідувачів, повідомив 17 грудня у фейсбуці міський голова Віталій Кличко.

«Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також – 143 перильних скла. 57 із них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня. Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту», – повідомив мер.

Міст, відкритий у 2019 році, був пошкоджений під час під час ракетного обстрілу Росії 10 жовтня.