Спецпризначенці затримали нападника на бізнес-центр у Києві

Спецпризначенці затримали чоловіка, який захопив заручницю і погрожував вибухівкою в бізнес-центрі в Києві. Про це йдеться в онлайн-трансляції, яку веде Радіо Свобода

Операцію проводили спецпризначенці СБУ спільно із поліцією. Нападника затримали під час спілкування його із представниками засобів інформації всередині банку.

Він представився святим духом і наказав арештувати усіх президентів у світі.

Вибухотехніки вивчають, чи була у приміщенні вибухівка.

3 серпня о 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район Києва, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що в нього в рюкзаку бомба, і попросив викликати поліцію.

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