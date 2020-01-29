Негода в Києві: комунальники підготували 418 одиниць спецтехніки

Столичні комунальники готуються до сильних снігопадів, які очікуються у Києві 29 січня. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

«КК «Київавтодор» готова до опадів, що синоптики прогнозують від середи до кінця тижня. Як повідомили у комунальній корпорації, до снігу готові 418 одиниць спецтехніки. У середу, 29 січня, у столиці прогнозують сильні опади. Дощ із переходом у мокрий сніг; посилиться вітер. Температура вдень до +1 градуса. Уночі -1 градус», – мовиться у повідомленні.

У четвер очікується мокрий сніг, можлива ожеледиця, тому дорожники оброблятимуть дороги та тротуари спеціальними матеріалами.

Столична влада просить водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в заборонених місцях, щоб не заважати роботі техніки. «Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані», – наголошують у КМДА.

Під час негоди киян просять бути обачними, щоб не нашкодити життю і здоров’ю.