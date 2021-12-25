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Новини | Суспільство

Через різке похолодання і ожеледь у Києві водіїв просять не виїжджати, пішоходів – пересуватися обережно

Через очікуване різке похолодання у Києві (11-13 градусів морозу вночі) міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах. Пішоходів просять обережно пересуватись містом.

«Ввечері в Києві прогнозують ожеледь. Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами. Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації «Київавтодор». У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр також попереджає: погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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