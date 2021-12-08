У Києві через негоду електротранспорт збився з розкладу руху

У Києві через погіршення погодних умов пасажирський наземний електротранспорт курсує без дотримання розкладу руху, повідомило комунальне підприємство «Київпастранс» у Telegram.

«Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу)», – йдеться у повідомленні.

Ранше КМДА з посиланням на «Київавтодор» повідомила, що у столиці через рясні дощі і можливе посилення опадів упродовж доби з переходом у мінусові значення температури повітря надвечір гідрослужби і техніку проти ожеледиці переведено на посилене чергування.

Водіїв просять бути уважними на дорогах, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та інтервалу.

Наразі в Києві дощ, пізніше можливий мокрий сніг, його налипання, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.