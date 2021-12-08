Гідрослужби і техніку проти ожеледиці перевели на посилену варту через негоду у Києві

У Києві через рясні дощі і можливе посилення опадів упродовж доби з переходом у мінусові значення температури повітря надвечір столичні гідрослужби і техніку проти ожеледиці переведено на посилене чергування, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб. Крім того, у тунелі на вуиці Олени Теліги на Дорогожичах виконують профілактичні роботи з перевірки насосів і додаткового очищення зливостоків. Для очищення зливостоків, а також ліквідації наслідків підтоплень «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів... Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах», – йдеться в повідомленні.

За даними столичної влади, «Київавтодор» наразі залучив 131 одиницю спецтехніки (має загалом 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу і нанесення протиожеледних засобів).

Водіїв просять бути уважними на дорогах, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та інтервалу.

Наразі в Києві дощ, пізніше можливий мокрий сніг, його налипання, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.