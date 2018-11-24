У центрі Києві від 24 листопада обмежать рух транспорту

Від 24 листопада в центрі Києва на два місяці обмежать рух транспорту через підготовку і святкування новорічних свят.

За даними мерії, в суботу розпочнеться монтаж конструкцій та обладнання проекту «Країна північного сяйва». Цей проект об’єднає кілька локацій до свят – на Софійській і Контрактовій площах та у сквері Володимирського проїзду.

Обмеження руху транспорту передбачене уздовж правої смуги Володимирського проїзду у напрямку руху до Михайлівської площі із 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019-го.

У цей же період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

«19, 23, 24, 25 і 31 грудня, а також 1 та 7 січня планується заборона руху всіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом. У зв’язку із цим у суботні, недільні, святкові та неробочі дні планується відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У маршрути громадського транспорту буде внесено відповідні зміни. У новорічну ніч планується продовжити роботу пасажирського транспорту на три години, фунікулер перевести у цілодобовий режим», – повідомив перший заступник директора Департаменту культури Сергій Анжияк.

Ярмаркові містечка розпочнуть у центрі Києва розпочнуть роботу із 15 грудня, головну ялинку запалять 19 грудня.