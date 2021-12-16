На бульварі Шевченка в Києві обмежили рух через ризик обвалу дорожнього покриття – КМДА

У Києві на бульварі Шевченка в напрямку Бессарабської площі вранці 16 грудня частково обмежили руху транспорту у зв’язку з ризиком повторного обвалу асфальтного покриття через падіння тиску у водопроводі, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«Щоб унеможливити подальші аварії, фахівці ПрАТ «АК «Київводоканал» мінятимуть частину трубопроводу. Нині рух на бульварі Шевченка обмежено частково. Але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, під час обстеження бульвару Тараса Шевченка, 1-3, бригада ПрАТ «АК «Київводоканал» виявила провал на проїжджій частині розміром 1,5 м на 1,5 м та глибиною 1,3 м – між першою і другою смугами, ближче до Бессарабської площі.

«Наразі рух двома смугами обмежений, третя – відкрита для транспорту. Місце провалу огороджено. На місці працюють фахівці «Київводоканалу», щоб усунути аварійну ситуацію якомога швидше. Пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році, тож причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї», – йдеться в повідомленні.

Рух на бульварі Шевченка вже частково обмежували 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах. Рух поновили 13 грудня вранці.