Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Києві завтра можливий мокрий сніг – синоптики

Повідомлення про перший сніг були на початку жовтня, тоді йшлося про Карпати (фото ілюстративне)
Повідомлення про перший сніг були на початку жовтня, тоді йшлося про Карпати (фото ілюстративне)

Укргідрометцентр повідомляє, що 16 листопада у західних та північних областях України очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. Таку ж погоду прогнозують у Києві.

«Невеликі дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів… В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Очікується, що температура повітря в середньому вночі та вдень 2-7° тепла, на півдні – до 12 градусів.

На Правобережжі очікується поривчастий вітер 15-20 м/с.

Про те, що 16 листопада в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг, пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко. За її прогнозами, мокрий сніг у Києві може бути завтра ввечері. Надалі буде ще холодніше, додає вона.

Повідомлення про те, що в Карпатах, зокрема на горі Піп Іван, випав перший сніг були на початку жовтня.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG