У Києві завтра можливий мокрий сніг – синоптики

Укргідрометцентр повідомляє, що 16 листопада у західних та північних областях України очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. Таку ж погоду прогнозують у Києві.

«Невеликі дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів… В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Очікується, що температура повітря в середньому вночі та вдень 2-7° тепла, на півдні – до 12 градусів.

На Правобережжі очікується поривчастий вітер 15-20 м/с.

Про те, що 16 листопада в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг, пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко. За її прогнозами, мокрий сніг у Києві може бути завтра ввечері. Надалі буде ще холодніше, додає вона.

Повідомлення про те, що в Карпатах, зокрема на горі Піп Іван, випав перший сніг були на початку жовтня.