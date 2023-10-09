У Києві метеорологічна осінь розпочалася із запізненням на два тижні – обсерваторія

У Києві метеорологічна осінь розпочалася 2 жовтня – на понад два тижні пізніше за кліматичну норму, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.



«Середньодобова температура повітря цього дня знизилася нижче 15 градусів і становила 13,9 градусів тепла», – повідомляє обсерваторія у фейсбуці.



Найраніше метеорологічна осінь у Києві була зафіксована у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році, додають метеорологи.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.