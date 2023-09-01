У рейтингу найтепліших цьогорічний серпень у Києві посів друге місце – метеорологи

За увесь час спостережень у рейтингу найтепліших серпень 2023 року у Києві посів друге місце, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,8°С, що на 3,4°С вище за кліматичну норму. За місяць у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня», – кажуть метеорологи.

Повідомляється, що найхолодніше у столиці було 10 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,6°С, а найтепліше – 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,9°С, встановивши таким чином температурний рекорд для цього дня.

Також цьогорічний серпень увійшов у десятку найсухіших з 1891 року у столиці, кажуть експерти.

За даними метеорологів, найспекотнішим у Києві за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С).